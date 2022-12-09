Защитник сборной Англии Уайт уехал с ЧМ-2022 из-за конфликта с помощником Саутгейта

Стала известна причина, по которой защитник «Арсенала» Бен Уайт покинул расположение сборной Англии на ЧМ-2022.

По информации Daily Star, у игрока случился конфликт с помощником Гарета Саутгейта Стивом Холландом. Он высказал претензии футболисту в связи с тем, что Уайт не изучил игру соперников по просьбе тренеров.

Из-за этой ссоры Уайт покинул расположение сборной и вернулся в Англию.

Ранее пресс-служба сборной Англии сообщила, что футболист вернулся на родину по личным причинам.

Уайт ни разу не сыграл за сборную в 3 матчах группового этапа чемпионата мира, после чего уехал с турнира.

Завтра Англия сыграет в 1/4 финала ЧМ с Францией.

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