Футболист сборной Англии может не сыграть на ЧМ-2022 по личным причинам

Защитник «Арсенала» Бен Уайт покинул расположение сборной Англии.

Футболист вернулся на родину по личным причинам. Ожидается, что он не вернется в состав национальной команды до конца ЧМ-2022.

Уайт ни разу не сыграл за сборную в 3 матчах группового этапа чемпионата мира.

Англичане вышли с 1-го места в плей-офф, где встретятся с Сенегалом.

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