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    Семенов: «После Евро-2020 я был единственным врагом народа в России»

    Защитник «Ахмата» Андрей Семенов рассказал о своей ошибке в матче Россия – Бельгия (0:3) на Евро-2020.

    — Прошло уже больше полутора лет с чемпионата Европы. На ваш взгляд, что там не получилось?

    — Тяжело сказать.

    — На вас давила та ошибка с Лукаку?

    — Да, естественно.

    — Долго отходили? Ведь и у Романа Зобнина была судьбоносная ошибка против Дании.

    — Единственный враг народа тогда был я. Это уже пройденный этап. Ничего страшного — уже прошли его.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +561

      egor tikhonov 2 часа назад

      да ладно? мне казалось , что тут все в команде были такие ,как Семён(

      0
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      Рейтинг: +12369

      Алексей З 2 часа назад

      Эх , Семёнов, говорила же мама учись, а ты в футболисты пошёл.
      Поэтому и не знаешь , что в нашей стране " врагов народа" всегда было видимо-невидимо.
      Ну а на что ещё списать провалы во всём где можно ?

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      Рейтинг: +52176

      MaxRnD 2 часа назад

      Не надо присваивать себе лавры Феди Лопырева/Ельцина

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      Рейтинг: +345

      Кирилл Михайлов 2 часа назад

      А сейчас каждый четвертый враг народа

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