Семенов: «После Евро-2020 я был единственным врагом народа в России»

Защитник «Ахмата» Андрей Семенов рассказал о своей ошибке в матче Россия – Бельгия (0:3) на Евро-2020.
– Прошло уже больше полутора лет с чемпионата Европы. На ваш взгляд, что там не получилось?
– Тяжело сказать.
– На вас давила та ошибка с Лукаку?
– Да, естественно.
– Долго отходили? Ведь и у Романа Зобнина была судьбоносная ошибка против Дании.
– Единственный враг народа тогда был я. Это уже пройденный этап. Ничего страшного – уже прошли его.
- Семенов ошибся в моменте с первым голом.
- Мяч отскочил от него к Ромелу Лукаку, который забил гол..
- Жена Семенова предложила критикам мужа «захлебнуться в собственном дерьме».
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Источник: «РБ Спорт»