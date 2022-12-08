Семенов: «После Евро-2020 я был единственным врагом народа в России»

Защитник «Ахмата» Андрей Семенов рассказал о своей ошибке в матче Россия – Бельгия (0:3) на Евро-2020.

– Прошло уже больше полутора лет с чемпионата Европы. На ваш взгляд, что там не получилось?

– Тяжело сказать.

– На вас давила та ошибка с Лукаку?

– Да, естественно.

– Долго отходили? Ведь и у Романа Зобнина была судьбоносная ошибка против Дании.

– Единственный враг народа тогда был я. Это уже пройденный этап. Ничего страшного – уже прошли его.

Семенов ошибся в моменте с первым голом.

Мяч отскочил от него к Ромелу Лукаку, который забил гол..

Жена Семенова предложила критикам мужа «захлебнуться в собственном дерьме».

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