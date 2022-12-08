В «Кайрате» отреагировали на новость о продаже Алипа в «Зенит»

Да на куй он нужен,пусть Аршавин заберет к себе домой,по ремонту пригодится и плов готовить!
Генеральный директор «Кайрата» Аскар Есимов прокомментировал информацию о том, что «Зенит» выкупил защитника Нуралы Алипа.
«Мы работаем по трансферу. Но на данный момент я не могу комментировать. Очень много фейковой информации. В ближайшее время вы все узнаете», – сказал Есимов.
- Ранее сообщалось, что 23-летнего казахстанца предлагали в «Сочи».
- Алип провел 4 матча в этом сезоне РПЛ.
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