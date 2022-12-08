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    В «Кайрате» отреагировали на новость о продаже Алипа в «Зенит»

    Генеральный директор «Кайрата» Аскар Есимов прокомментировал информацию о том, что «Зенит» выкупил защитника Нуралы Алипа.

    «Мы работаем по трансферу. Но на данный момент я не могу комментировать. Очень много фейковой информации. В ближайшее время вы все узнаете», – сказал Есимов.

    • Ранее сообщалось, что 23-летнего казахстанца предлагали в «Сочи».
    • Алип провел 4 матча в этом сезоне РПЛ.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2052

      upiter622 6 минут назад

      Да на куй он нужен,пусть Аршавин заберет к себе домой,по ремонту пригодится и плов готовить!

      0
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      Рейтинг: +17274

      Garrincha58 29 минут назад

      зря

      0
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