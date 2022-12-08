В «Кайрате» отреагировали на новость о продаже Алипа в «Зенит»

Генеральный директор «Кайрата» Аскар Есимов прокомментировал информацию о том, что «Зенит» выкупил защитника Нуралы Алипа.

«Мы работаем по трансферу. Но на данный момент я не могу комментировать. Очень много фейковой информации. В ближайшее время вы все узнаете», – сказал Есимов.

Ранее сообщалось, что 23-летнего казахстанца предлагали в «Сочи».

Алип провел 4 матча в этом сезоне РПЛ.

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