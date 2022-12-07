Непомнящий рассказал, может ли Дзюба стать тренером клуба РПЛ

Бывший тренер «Томи» Валерий Непомнящий высказался об экс-форварде «Зенита» Артеме Дзюбе.

— Может ли Артем стать тренером через несколько лет?

— Вполне вероятно. У него хороший футбольный вкус. Много где и у кого поиграл. Почему нет?

— Сложный характер Артема не станет препятствием?

— В этом смысле у него не сложный характер. Его лидерские качества не все правильно воспринимают. Его общение с прессой и все, что вокруг Артема, — это то, что теперь называется медиа-процессом. Он должен быть на виду. Есть такой тип тренера, которые так руководят. И вполне успешно.

— Некоторые игроки «Зенита» признавались, что их напрягали шутки Артема.

— Может быть. Это не все переносят легко.

— Из-за этого не вырастет стена между тренером Дзюбой и игроками?

— Честно говоря, я сильно сомневаюсь, что у него есть такая мысль — быть тренером. Если взять его человеческие качества, то думаю, что такая идея имеет право на жизнь. Я не отвергаю.

— Если Артем тоже захочет этого, видите ли вы в будущем его тренером команды РПЛ?

— Думаю, что да. Сейчас популярно — много говорить, быть медиа-продуктом. Это признается как позитивное. Я не со всем этим согласен, но тем не менее кажется, что Дзюба шагает в ногу со временем.

Дзюба в ноябре покинул «Адана Демирспор».

Игрок – лучший бомбардир в истории РПЛ.

Им интересуются «Торпедо», «Венеция» и кипрская «Кармиотисса».

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