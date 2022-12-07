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    Десятки фанатов Марокко задержаны в Нидерландах после победы над Испанией

    Болельщики сборной Марокко устроили беспорядки в Нидерландах после победы над Испанией в 1/8 финала чемпионата мира-2022 (0:0, 3:0 по пенальти).

    Как пишет телеграм-канал «Матч ТВ» со ссылкой на нидерландскую газету De Telegraaf, задержаны десятки марокканцев.

    • Марокканцы устроили беспорядки и после победы над Бельгией в групповом этапе.
    • В 1/4 финала сборная Марокко сыграет с Португалией.
    • Марокканцы впервые вышли в 1/4 финала чемпионата мира.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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