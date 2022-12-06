Похоже "Ливерпуль" не того из "Бенфики" приобрёл! )))
Сборная Португалии громит Швейцарию в матче 1/8 финала ЧМ-2022 (5:1, второй тайм).
На 74-й минуте нападающий Криштиану Роналду вышел на замену вместо Гонсалу Рамуша. 21-летний нападающий «Бенфики» оформил хет-трик.
- Роналду впервые с 2008 года не попал в стартовый состав Португалии на крупном турнире.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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Гонсалу Рамуш: новости об игроке на ЧМ-2022
Криштиану Роналду: новости об игроке на ЧМ-2022
Новости сборной Португалии по футболу на ЧМ-2022
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