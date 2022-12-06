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    Роналду вышел на замену вместо Рамуша, который забил три мяча

    Сборная Португалии громит Швейцарию в матче 1/8 финала ЧМ-2022 (5:1, второй тайм).

    На 74-й минуте нападающий Криштиану Роналду вышел на замену вместо Гонсалу Рамуша. 21-летний нападающий «Бенфики» оформил хет-трик.

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.12.2022 23:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1110

      ARSteven89 28 минут назад

      Похоже "Ливерпуль" не того из "Бенфики" приобрёл! )))

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