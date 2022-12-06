Роналду еще не согласился на переход в «Аль-Наср». У него нет других предложений

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду пока не договорился с «Аль-Насром», о чем сообщалось накануне.

При этом у 37-летнего футболиста сейчас нет других вариантов, кроме саудовского клуба.

По информации Marca, речь идет о контракте до лета 2025 года с окладом 200 миллионов евро за сезон.

Роналду– свободный агент.

Португалец остается без команды после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед».

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