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    Роналду еще не согласился на переход в «Аль-Наср». У него нет других предложений

    Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду пока не договорился с «Аль-Насром», о чем сообщалось накануне.

    При этом у 37-летнего футболиста сейчас нет других вариантов, кроме саудовского клуба.

    • По информации Marca, речь идет о контракте до лета 2025 года с окладом 200 миллионов евро за сезон.
    • Роналду– свободный агент.
    • Португалец остается без команды после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед».

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    Источник: ESPN

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    Сегодня, 18:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +16568

      Barmaleushka 1 час назад

      Молодой человек , я таки ещё не сказал твёрдое "да" .

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      Рейтинг: +1565

      Эном айс 1 час назад

      Артём Сергеевич цыкнул зубом и раздражённо повернулся на другой бок. Смеркалось..

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