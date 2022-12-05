Хорваты – гении серий пенальти: на ЧМ в них ни разу не проигрывали, а сейчас прошли Японию

5 декабря в матче 1/8 финала ЧМ-2022 встречались Япония и Хорватия. Основное время – 1:1(забивали Дайдзен Маэда и Иван Перишич), в дополнительном никто не вышел вперед. Так дело дошло до серии пенальти, где победили хорваты:
- Минамино – промах;
- Влашич – гол;
- Каору – промах;
- Брозович – гол;
- Асано – гол;
- Ливайя – промах;
- Йосида – промах.
Так Хорватия вышла в четвертьфинал ЧМ-2022 – обыграв японцев в первой серии пенальти турнира.
На самом деле в последнее время у хорватов отлично идут серии пенальти. Вот статистика по всем на крупных турнирах в решающих раундах:
1. ЧМ-2018. Обыграла Россию 4:3 и вышла в полуфинал.
2. ЧМ-2018. Обыграла Данию 3:2 и вышла в полуфинал.
3. Евро-2008. Проиграла Турции в четвертьфинал 1:3.
Если подводить итоги, то хорваты проиграли только в одной серии – на чемпионате Европы 14-летней давности. На ЧМ Хорватия прошла соперников во всех сериях пенальти. Сейчас главный герой – Доминик Ливакович, который сделал три классных сейва.
Фото: dpa, Keystone Press Agency/Global Look Press