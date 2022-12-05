Хорваты – гении серий пенальти: на ЧМ в них ни разу не проигрывали, а сейчас прошли Японию

5 декабря в матче 1/8 финала ЧМ-2022 встречались Япония и Хорватия. Основное время – 1:1(забивали Дайдзен Маэда и Иван Перишич), в дополнительном никто не вышел вперед. Так дело дошло до серии пенальти, где победили хорваты:

Минамино – промах;

Влашич – гол;

Каору – промах;

Брозович – гол;

Асано – гол;

Ливайя – промах;

Йосида – промах.

Так Хорватия вышла в четвертьфинал ЧМ-2022 – обыграв японцев в первой серии пенальти турнира.

На самом деле в последнее время у хорватов отлично идут серии пенальти. Вот статистика по всем на крупных турнирах в решающих раундах:

1. ЧМ-2018. Обыграла Россию 4:3 и вышла в полуфинал.

2. ЧМ-2018. Обыграла Данию 3:2 и вышла в полуфинал.

3. Евро-2008. Проиграла Турции в четвертьфинал 1:3.

Если подводить итоги, то хорваты проиграли только в одной серии – на чемпионате Европы 14-летней давности. На ЧМ Хорватия прошла соперников во всех сериях пенальти. Сейчас главный герой – Доминик Ливакович, который сделал три классных сейва.

Фото: dpa, Keystone Press Agency/Global Look Press