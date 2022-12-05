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    Хорваты – гении серий пенальти: на ЧМ в них ни разу не проигрывали, а сейчас прошли Японию

    5 декабря в матче 1/8 финала ЧМ-2022 встречались Япония и Хорватия. Основное время – 1:1(забивали Дайдзен Маэда и Иван Перишич), в дополнительном никто не вышел вперед. Так дело дошло до серии пенальти, где победили хорваты:

    • Минамино – промах;
    • Влашич – гол;
    • Каору – промах;
    • Брозович – гол;
    • Асано – гол;
    • Ливайя – промах;
    • Йосида – промах.

    Так Хорватия вышла в четвертьфинал ЧМ-2022 – обыграв японцев в первой серии пенальти турнира.

    На самом деле в последнее время у хорватов отлично идут серии пенальти. Вот статистика по всем на крупных турнирах в решающих раундах:

    1. ЧМ-2018. Обыграла Россию 4:3 и вышла в полуфинал.

    2. ЧМ-2018. Обыграла Данию 3:2 и вышла в полуфинал.

    3. Евро-2008. Проиграла Турции в четвертьфинал 1:3.

    Если подводить итоги, то хорваты проиграли только в одной серии – на чемпионате Европы 14-летней давности. На ЧМ Хорватия прошла соперников во всех сериях пенальти. Сейчас главный герой – Доминик Ливакович, который сделал три классных сейва.

    Фото: dpa, Keystone Press Agency/Global Look Press

    Источник: Бомбардир

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    Сегодня, 21:03
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2165

      моэм 1 час назад

      Зная это , японцам следовало тренировать пенали "круглосуточно" ... били туда , куда "заваливался" Ливакович ...идиёты.

      1
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      Рейтинг: +12152

      DeStar 1 час назад

      1. ЧМ-2018. Обыграла Россию 4:3 и вышла в полуфинал.

      2. ЧМ-2018. Обыграла Данию 3:2 и вышла в полуфинал.

      прикольно , 2 матча в 1/4 сыграли пацаны

      0
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      Рейтинг: +96

      Однажды 1 час назад

      гении серий пенальти=====Обычный журналисткий трюк. Любят громкие завлекательные названия кидать. Нет в пенальти гениев.
      Есть техника, есть нервы у кого покрепче. Вот и все.

      0
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      Рейтинг: +6522

      Красногорск_Фан 2 часа назад

      С федей смоловым любая команда гений пенальти. Бгг

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