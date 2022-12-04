Медведев рассказал о будущем Алипа в «Зените»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о дальнейших перспективах защитника Нуралы Алипа в петербургской команде.

«Скоро станет известна судьба Алипа в «Зените». Все разговоры о том, что он точно покинет клуб – фейк.

Ждите официальную информацию», – сказал Медведев.

«Зенит» арендовал Алипа до зимы у «Кайрата».

Ранее сообщалось, что 23-летнего казахстанца предлагали в «Сочи».

На него также претендует клуб из Азербайджана.

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