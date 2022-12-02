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    Защитник Австралии: «Месси – просто человек. Хочу выиграть больше ЧМ, чем он»

    Защитник сборной Австралии Милош Дегенек поделился ожиданиями от матча с Аргентиной в 1/8 финала ЧМ-2022.

    «Я считаю Месси лучшим футболистом в истории. Но не думаю, что играть против него – это честь. Он просто человек, такой же, как и мы все.

    Месси настроен выиграть турнир, ведь это его последний чемпионат мира. Наша задача — предотвратить это.

    Я фанат Месси, но хотел бы выиграть больше чемпионатов мира, чем это сделает он», – сказал Дегенек.

    • Месси ни разу не выигрывал ЧМ.
    • Аргентина сыграет с Австралией завтра, 3 декабря.

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    Источник: ESPN

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    Сегодня, 12:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +66616

      portero 2 часа назад

      Пока сборная Бразилии явный фаворит, но огромное желание соперника и удача могут и их выбить из турнира раньше финала...

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      Рейтинг: +17216

      Garrincha58 2 часа назад

      вы оба ничего не выиграете если только судьи не будут тянуть аргов как это делают сейчас давая липовые пенальти

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