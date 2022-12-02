Защитник Австралии: «Месси – просто человек. Хочу выиграть больше ЧМ, чем он»

Защитник сборной Австралии Милош Дегенек поделился ожиданиями от матча с Аргентиной в 1/8 финала ЧМ-2022.

«Я считаю Месси лучшим футболистом в истории. Но не думаю, что играть против него – это честь. Он просто человек, такой же, как и мы все.

Месси настроен выиграть турнир, ведь это его последний чемпионат мира. Наша задача – предотвратить это.

Я фанат Месси, но хотел бы выиграть больше чемпионатов мира, чем это сделает он», – сказал Дегенек.

Месси ни разу не выигрывал ЧМ.

Аргентина сыграет с Австралией завтра, 3 декабря.

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