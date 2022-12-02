Семин назвал главное разочарование ЧМ-2022

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал сборную, которая больше всего разочаровала его на ЧМ-2022.

«Сборная Бельгии — главное разочарование этого чемпионата мира. Не было ни игры, ни команды. Наглядный пример того, что самое главное — единство игроков на поле, а не их звездный статус.

Новое поколение бельгийцев уже не сможет претендовать на победы на крупных турнирах, оно менее талантливое, чем нынешнее», — сказал Семин.

Бельгийцы не вышли в плей-офф турнира, заняв 3-е место в группе.

Команда набрала 4 очка в квартете с Марокко, Хорватией и Канадой.

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