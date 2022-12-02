Семин назвал главное разочарование ЧМ-2022

Ставка на золотое поколение не сыграла. Мораль - вкладываться в будущее хорошо, но и о сегодняшнем дне забывать не стоит.
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал сборную, которая больше всего разочаровала его на ЧМ-2022.
«Сборная Бельгии — главное разочарование этого чемпионата мира. Не было ни игры, ни команды. Наглядный пример того, что самое главное — единство игроков на поле, а не их звездный статус.
Новое поколение бельгийцев уже не сможет претендовать на победы на крупных турнирах, оно менее талантливое, чем нынешнее», — сказал Семин.
- Бельгийцы не вышли в плей-офф турнира, заняв 3-е место в группе.
- Команда набрала 4 очка в квартете с Марокко, Хорватией и Канадой.
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