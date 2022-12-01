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    Куртуа проводит юбилейный матч за сборную Бельгии

    Бельгия играет с Хорватией в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022.

    Вратарь бельгийской сборной Тибо Куртуа вышел в стартовом составе.

    Для него это сотый матч в составе национальной команды.

    • Куртуа выступает за сборную с ноября 2011 года.
    • С этим голкипером команда одержала 72 победы, 13 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений.
    • Он не пропустил в 49 из 99 матчей за Бельгию.

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    Источник: твиттер сборной Бельгии

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