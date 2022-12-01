Куртуа проводит юбилейный матч за сборную Бельгии

Бельгия играет с Хорватией в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022.

Вратарь бельгийской сборной Тибо Куртуа вышел в стартовом составе.

Для него это сотый матч в составе национальной команды.

Куртуа выступает за сборную с ноября 2011 года.

С этим голкипером команда одержала 72 победы, 13 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений.

Он не пропустил в 49 из 99 матчей за Бельгию.

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