Куртуа проводит юбилейный матч за сборную Бельгии

Бельгия играет с Хорватией в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022.
Вратарь бельгийской сборной Тибо Куртуа вышел в стартовом составе.
Для него это сотый матч в составе национальной команды.
- Куртуа выступает за сборную с ноября 2011 года.
- С этим голкипером команда одержала 72 победы, 13 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений.
- Он не пропустил в 49 из 99 матчей за Бельгию.
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Источник: твиттер сборной Бельгии