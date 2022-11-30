Тренер «Ариса» рассказал о микротравме Кокорина

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский заявил, что нападающего Александра Кокорина беспокоит микротравма.

– Как вам игра Кокорина?

– С «Пафосом» Саня провел один из лучших матчей, хотя до этого несколько дней не тренировался из-за старой микротравмы, пропустил 10 дней.

Из-за этого его не хватило на весь матч, хотя мы хотели бы, чтобы он провел все 90 минут. Потому что он сыграл фантастически, принимал верные решения с мячом, давал возможность обострять атаки.

Это порадовало, это от него и требовалось. Для нас и него самого важно, чтобы он оставался в процессе постоянно.

– Он уже на пике своей формы?

– Сейчас он гораздо лучше по сравнению с тем периодом, когда он приехал. Он физически лучше готов, его телосложение улучшилось.

Он и сам это понимает. Главное, чтобы не проявлялась микротравма.

– Она впервые его побеспокоила после перехода?

– Нет, она уже была до матча с «Аполлоном» и во время игры. Над этим надо работать. Главное, чтобы в хроническую не перешло. Но с этим справляемся.

«Арис» арендовал Кокорина у «Фиорентины» до конца сезона.

Он забил 5 голов в 10 матчах на Кипре.

«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию