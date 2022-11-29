Чистяков: «Почему для «Зенита» плохо попасть в Путь регионов Кубка? Это не плохо»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал выход клуба в плей-офф Пути регионов Кубка России.
«Почему для «Зенита» плохо попасть в Путь регионов Кубка? Не плохо. Будем настраиваться так, как на команды РПЛ. Есть шанс — будем им пользоваться. Постараемся не оступиться», — сказал Чистяков.
- «Зенит» занял третье место в группе Кубка России.
- Петербуржцы лидируют в РПЛ.
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Источник: «Чемпионат»