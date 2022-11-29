Тренер «Ариса» хочет сохранить Кокорина в команде

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский рассказал о заинтересованности в том, чтобы Александр Кокорин продолжил выступать за кипрский клуб.

– Тут не все от нас зависит. Но мне как главному тренеру, конечно, хочется оставить такого классного футболиста в команде.

Он многое нам дает и сам почувствовал веру в него со стороны клуба и тренерского штаба.

Вижу, с каким желанием он приходит на тренировки. Он каждый раз прибавляет.

– Не общались с руководством на эту тему?

– Пока еще рано. Еще не доиграли даже первый круг. Думаю, ближе к весне этот вопрос будет подниматься.

– Как сам Александр на это смотрит?

– С ним на эту тему не общались. Сейчас полная концентрация на поддержке его здоровья и на чемпионате.

«Арис» арендовал Кокорина у «Фиорентины» до конца сезона.

Он забил 5 голов в 10 матчах на Кипре.

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