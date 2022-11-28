«Пока повернулся, все было наполовину окончено». Джикия – о драке в матче «Зенит» – «Спартак»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопросы о драке в матче Кубка России против «Зенита».

– С чего началось побоище?

– Сам не понял. Потом повернулся – обратил внимание, что трибуны начали свистеть, когда увидели заварушку, все было наполовину окончено.

– Достаточно длительная драка. Не каждый поединок в боксе столько длится.

– Не хочу это никак комментировать. Это неприемлемо, каждый понесет ответственность.

– «Спартак», вероятно, на несколько матчей Кубка останется без форвардов. Шамар и Соболев получат дисквалификацию из-за удалений.

– Не знаю, Мелеха (Мелешин) доволен. Говорит, два нападающих удалились. С улыбкой в раздевалочке, ждет своего шанса в Кубке.

Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.

Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.

«Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию