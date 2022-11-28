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    «Пока повернулся, все было наполовину окончено». Джикия – о драке в матче «Зенит» – «Спартак»

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопросы о драке в матче Кубка России против «Зенита».

    – С чего началось побоище?

    – Сам не понял. Потом повернулся – обратил внимание, что трибуны начали свистеть, когда увидели заварушку, все было наполовину окончено.

    – Достаточно длительная драка. Не каждый поединок в боксе столько длится.

    – Не хочу это никак комментировать. Это неприемлемо, каждый понесет ответственность.

    – «Спартак», вероятно, на несколько матчей Кубка останется без форвардов. Шамар и Соболев получат дисквалификацию из-за удалений.

    – Не знаю, Мелеха (Мелешин) доволен. Говорит, два нападающих удалились. С улыбкой в раздевалочке, ждет своего шанса в Кубке.

    • Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
    • Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.
    • «Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +10910

      R_a_i_n 45 минут назад

      По идее Бальде к этому времени будет доступен. Шанс сразу себя показать!

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      Рейтинг: +3422

      anatolich72 59 минут назад

      Молодёжь вперёд. А зениту один выход буланова и бороновского ну и широкова возвращать своей молодёжи нет.

      1
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      Рейтинг: +33171

      VVM1964 1 час назад

      Экий ты неповоротливый, Жора ))) Но в данном случае, это хорошо, а то еще и ЦЗ лишились бы !

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      Рейтинг: +3422

      anatolich72 > VVM1964 58 минут назад

      Однозначно!!!

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      Рейтинг: +10910

      R_a_i_n > VVM1964 44 минуты назад

      Темнит Жорик, все он видел. Понимал он чем это закончится, отсиделся тихонько на лавке!

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      Рейтинг: +3093

      Ziklop > VVM1964 28 минут назад

      Джикия осознанно оттаскивал молодых драчунов, мудрее просто!
      он то понимал что наказание тупым забиякам всё равно будет.

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