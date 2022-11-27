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    Овчинников может возглавить «Пари НН»

    Новым главным тренером «Пари НН» может стать Сергей Овчинников.

    52-летний специалист является одним из кандидатов на пост тренера команды из Нижнего Новгорода.

    • Овчинников с 2014 по 2020 годы работал в тренерском штабе ЦСКА.
    • Он возглавлял команду «Наши Парни» в этом сезоне Медийной футбольной лиги.
    • Из «Пари НН» ранее ушел Михаил Галактионов. Он возглавил «Локо».

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 22:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23611

      DOCTOR PENALTY 51 минуту назад

      Вряд ли это правильно. НН сейчас нужен не эксперимент, а хороший тренер хотя бы года на два-три, иначе: вперёд в Первую лигу.

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