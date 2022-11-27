Овчинников может возглавить «Пари НН»

Вряд ли это правильно. НН сейчас нужен не эксперимент, а хороший тренер хотя бы года на два-три, иначе: вперёд в Первую лигу.
Новым главным тренером «Пари НН» может стать Сергей Овчинников.
52-летний специалист является одним из кандидатов на пост тренера команды из Нижнего Новгорода.
- Овчинников с 2014 по 2020 годы работал в тренерском штабе ЦСКА.
- Он возглавлял команду «Наши Парни» в этом сезоне Медийной футбольной лиги.
- Из «Пари НН» ранее ушел Михаил Галактионов. Он возглавил «Локо».
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