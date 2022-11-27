«Кто-то выполнил задачу, а кто-то будет играть в Пути регионов». Джикия – после матча с «Зенитом»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия дал комментарий после матча Кубка России с «Зенитом».
«Кто-то выполнил задачу, а кто-то будет играть в Пути регионов. Поездят, ничего страшного.
Меня порадовал Шамар. Он любит бороться за первое место, молодец!» – сказал Джикия.
- После матча произошла массовая драка.
- Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.
- «Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе и сыграет в Пути регионов. Москвичи финишировали первыми.
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Источник: «Спорт-Экспресс»