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    Зырянов: «Захарян раскрылся благодаря селекционной службе «Зенита»

    Экс-игрок «Зенита» Константин Зырянов высказался о полузащитнике «Динамо» Арсене Захаряне.

    – Как в академии «Зенита» просмотрели Арсена Захаряна – вы в курсе?

    – Знаю, что он был в Петербурге. Но в тот момент не соответствовал уровню «Зенита». Сказали: «Езжай в другое место, там раскрывайся». Поехал и раскрылся – благодаря нашей селекционной службе!

    • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 20 матчах.
    • Летом переход россиянина в «Челси» сорвался из-за санкций.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1289

      Красногвардейчик 49 минут назад

      Ну хоть за это Зениту спасибо, а в целом газпром, практически убил российский футбол

      0
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      Рейтинг: +2598

      Freyk 1 час назад

      Оставлю этот комментарий до того, как набегут люди, не выкупающие иронию и юмор Георгича, которые будут доказывать, как он неправ.

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      Рейтинг: +337

      Кирилл Михайлов > Freyk 58 минут назад

      На самом деле хорошо пошутил. Отличный игрок и тренер, хотелось бы увидеть его в большом Зените

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      Рейтинг: +753

      SLADE2019 > Кирилл Михайлов 49 минут назад

      А что ему остается - только шутить. Неплохой игрок и начинающий тренер. До отличного, как до Парижа р...

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