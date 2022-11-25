Зырянов: «Захарян раскрылся благодаря селекционной службе «Зенита»

Экс-игрок «Зенита» Константин Зырянов высказался о полузащитнике «Динамо» Арсене Захаряне.

– Как в академии «Зенита» просмотрели Арсена Захаряна – вы в курсе?

– Знаю, что он был в Петербурге. Но в тот момент не соответствовал уровню «Зенита». Сказали: «Езжай в другое место, там раскрывайся». Поехал и раскрылся – благодаря нашей селекционной службе!

19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».

В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 20 матчах.

Летом переход россиянина в «Челси» сорвался из-за санкций.

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