«Все должно получиться». Самсонов – о борьбе «Торпедо» за выживание

Капитан «Торпедо» Артем Самсонов оптимистично смотрит на весенний отрезок сезона.

«Для того, чтобы остаться в РПЛ, нам надо выигрывать. Конечно, у нас есть для этого силы — зимой наберем кондиции, хорошо подготовимся и, я думаю, все должно получиться. Будем делать все возможное для этого», — сказал Самсонов.

«Торпедо» идет в РПЛ последним.

Команда вернулась в высший дивизион спустя 7 лет.

Сезон РПЛ возобновится в марте.

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира