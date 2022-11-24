В «Зените» отреагировали на новость об интересе к 21-летнему Эраковичу

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию об интересе клуба к защитнику «Црвены Звезды» Страхинье Эраковичу.
«Зенит» интересуется Эраковичем? Слухи не комментируем. Вброс ли это? Конечно», — сказал Медведев.
- В этом сезоне Эракович провел за «Црвену Звезду» 27 матчей и сделал 2 ассиста.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года.
«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!
Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию
Источник: «Спорт-Экспресс»