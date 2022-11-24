В «Зените» отреагировали на новость об интересе к 21-летнему Эраковичу

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию об интересе клуба к защитнику «Црвены Звезды» Страхинье Эраковичу.

«Зенит» интересуется Эраковичем? Слухи не комментируем. Вброс ли это? Конечно», — сказал Медведев.

В этом сезоне Эракович провел за «Црвену Звезду» 27 матчей и сделал 2 ассиста.

Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года.

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