Стала известна главная цель «Зенита» на зимнее трансферное окно

«Зенит» сохраняет интерес к защитнику «Црвены Звезды» Страхинье Эраковичу.

По информации «РБ Спорт», 21-летний серб остается приоритетной целью клуба на зимнее трансферное окно. Однако, помимо «Зенита» игроком интересуется ряд серьезных европейских клубов.

«Црвена Звезда» рассчитывает на удачное выступление Эраковича в Катаре. Футболист оценивается в 7 миллионов евро, однако в сербском клубе надеются, что в январе за него можно будет выручить в 2-3 раза больше.

Несмотря на дружественные отношения с «Зенитом», игрока отдадут в тот клуб, который предложит больше.

В этом сезоне Эракович провел за «Црвену Звезду» 27 матчей и сделал 2 ассиста.

Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года.

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