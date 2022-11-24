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    Стала известна главная цель «Зенита» на зимнее трансферное окно

    «Зенит» сохраняет интерес к защитнику «Црвены Звезды» Страхинье Эраковичу.

    По информации «РБ Спорт», 21-летний серб остается приоритетной целью клуба на зимнее трансферное окно. Однако, помимо «Зенита» игроком интересуется ряд серьезных европейских клубов.

    «Црвена Звезда» рассчитывает на удачное выступление Эраковича в Катаре. Футболист оценивается в 7 миллионов евро, однако в сербском клубе надеются, что в январе за него можно будет выручить в 2-3 раза больше.

    Несмотря на дружественные отношения с «Зенитом», игрока отдадут в тот клуб, который предложит больше.

    • В этом сезоне Эракович провел за «Црвену Звезду» 27 матчей и сделал 2 ассиста.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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