Игрок сборной Коста-Рики Руис: «В России был замечательный чемпионат мира. Красивая и прекрасная страна»

Нападающий сборной Коста-Рики Брайан Руис вспомнил чемпионат мира-2018 в России.

«В России действительно был замечательный чемпионат мира, было здорово быть там, у вас очень красивая и прекрасная страна. Да, мы не вышли из группы, но у нас были классные игры.

Могу ли сравнить этот чемпионат мира с чемпионатом мира в России? Они все очень разные, другой контраст, другая культура», – сказал Руис.

В 1-м матче ЧМ-2022 Коста-Рика уступила Испании (0:7).

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