Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Игрок сборной Коста-Рики Руис: «В России был замечательный чемпионат мира. Красивая и прекрасная страна»

    Нападающий сборной Коста-Рики Брайан Руис вспомнил чемпионат мира-2018 в России.

    «В России действительно был замечательный чемпионат мира, было здорово быть там, у вас очень красивая и прекрасная страна. Да, мы не вышли из группы, но у нас были классные игры.

    Могу ли сравнить этот чемпионат мира с чемпионатом мира в России? Они все очень разные, другой контраст, другая культура», – сказал Руис.

    • В 1-м матче ЧМ-2022 Коста-Рика уступила Испании (0:7).

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Английских фанатов в кольчуге и с мечами не пустили на матч ЧМ-2022
    Есть вопросы к арбитру матча Бельгии и Канады? Он давно чудит – однажды закончил игру на 85-й минуте 3
    ⚽ Результаты матчей ЧМ-2022 на сегодня. Германия проиграла Японии, Испания забила 7 Коста-Рике, Бельгия победила Канаду 2
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.11.2022 23:21
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • Читайте нас: 
    11