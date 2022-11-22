Агент Роналду проведет переговоры с «Челси». Боули заинтересован в Криштиану

Экс-нападающий «МЮ» Криштиану Роналду может перейти в «Челси».

По информации журналиста CBS Бена Джейкобса, агент футболиста Жорже Мендеш проведет переговоры с лондонским клубом.

Новый владелец «Челси» Тодд Боули заинтересован в подписании Роналду, однако главный тренер клуба Грэм Поттер не уверен, что трансфер нужен. Сделка не состоится без его одобрения.

Роналду играл за «МЮ» с лета 2021 года.

Он провел 16 матчей за клуб в этом сезоне, забил 3 гола и отдал 1 ассист.

Роналду в недавнем интервью раскритиковал «МЮ», главного тренера Эрика тен Хага и других.

После этого он стал персоной нон грата в клубе.

«МЮ» расторг контракт с Роналду из-за этого интервью: он критиковал Глейзеров, Рангника и весь клуб за развитие

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