Агент Роналду проведет переговоры с «Челси». Боули заинтересован в Криштиану

На следуйщий год будет та же историч Челси не попадет в лигу чемпионов и начнется истерика от роналлу
Экс-нападающий «МЮ» Криштиану Роналду может перейти в «Челси».
По информации журналиста CBS Бена Джейкобса, агент футболиста Жорже Мендеш проведет переговоры с лондонским клубом.
Новый владелец «Челси» Тодд Боули заинтересован в подписании Роналду, однако главный тренер клуба Грэм Поттер не уверен, что трансфер нужен. Сделка не состоится без его одобрения.
- Роналду играл за «МЮ» с лета 2021 года.
- Он провел 16 матчей за клуб в этом сезоне, забил 3 гола и отдал 1 ассист.
- Роналду в недавнем интервью раскритиковал «МЮ», главного тренера Эрика тен Хага и других.
- После этого он стал персоной нон грата в клубе.
«МЮ» расторг контракт с Роналду из-за этого интервью: он критиковал Глейзеров, Рангника и весь клуб за развитие
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