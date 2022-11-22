Непомнящий призвал РФС перейти в АФК и оценил перспективы сборной России в Кубке Азии

Экс-главный тренер «Томи» и сборной Узбекистана Валерий Непомнящий считает, что сборная России должна перейти из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

– Вы более 10 лет работали в Азии. Как вы отнеслись к идеи Валерия Карпина перейти России из УЕФА в АФК?

– Когда не из чего выбирать и есть такой шанс, то нужно его использовать. С другой стороны, азиатский футбол – и клубный, и сборные, вроде Японии, Южной Кореи, Австралии и даже стран Ближнего Востока, на серьeзном уровне.

Для России подобный переход точно не стал бы комфортной прогулкой. Всe было бы непросто, учитывая нынешнее состоянии сборной России. Если возможность перейти в Азию представится, то еe нужно использовать.

– Как вам кажется, если бы участвовали в следующем розыгрыше Кубка Азии, то на что могли бы рассчитывать?

– Я бы рассчитывал на финал Кубка Азии, по меньшей мере.

Россия отстранена от международных матчей решениями ФИФА и УЕФА.

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