Непомнящий призвал РФС перейти в АФК и оценил перспективы сборной России в Кубке Азии

Экс-главный тренер «Томи» и сборной Узбекистана Валерий Непомнящий считает, что сборная России должна перейти из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.
– Вы более 10 лет работали в Азии. Как вы отнеслись к идеи Валерия Карпина перейти России из УЕФА в АФК?
– Когда не из чего выбирать и есть такой шанс, то нужно его использовать. С другой стороны, азиатский футбол – и клубный, и сборные, вроде Японии, Южной Кореи, Австралии и даже стран Ближнего Востока, на серьeзном уровне.
Для России подобный переход точно не стал бы комфортной прогулкой. Всe было бы непросто, учитывая нынешнее состоянии сборной России. Если возможность перейти в Азию представится, то еe нужно использовать.
– Как вам кажется, если бы участвовали в следующем розыгрыше Кубка Азии, то на что могли бы рассчитывать?
– Я бы рассчитывал на финал Кубка Азии, по меньшей мере.
- Россия отстранена от международных матчей решениями ФИФА и УЕФА.
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