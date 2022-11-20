Зарема объяснила, почему не смотрит матчи сборной России

Ну и тупенькая она!!!
Хоть бы раз что то умное сказала бы!!!
Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, призналась, что не смотрит матчи сборной России.
«Если честно, я не смотрю матчи сборной России. Не понимаю перспектив подобных встреч. Если только поднять трансферную стоимость игроков перед зимним окном», – сказала Зарема.
- Сегодня сборная России сыграла вничью с Узбекистаном (0:0).
- Ранее команда не смогла обыграть Таджикистан (0:0).
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