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    Зарема объяснила, почему не смотрит матчи сборной России

    Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, призналась, что не смотрит матчи сборной России.

    «Если честно, я не смотрю матчи сборной России. Не понимаю перспектив подобных встреч. Если только поднять трансферную стоимость игроков перед зимним окном», – сказала Зарема.

    • Сегодня сборная России сыграла вничью с Узбекистаном (0:0).
    • Ранее команда не смогла обыграть Таджикистан (0:0).

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1498

      Artemka444 38 минут назад

      Ну и тупенькая она!!!
      Хоть бы раз что то умное сказала бы!!!

      0
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      Рейтинг: +17902

      Cleaner 39 минут назад

      Потому, что щи варит???...)))

      0
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      Рейтинг: +972

      Эном айс > Cleaner 23 минуты назад

      Кухню п.идорит..

      0
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      Рейтинг: +19975

      Persona_non_Grata 40 минут назад

      Ну до чего всё же мудрая и практичная женщина ))) А мы, как дурни, смотрим, плюемся, материмся, но всё равно смотрим - мазохизм какой-то !!!

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      Рейтинг: +2209

      serglider > Persona_non_Grata 30 минут назад

      Меня хватило на 12 минут игры... Потом решил съездить по свои делам, хотя можно было спокойно их отложить на другой день... Стало с разу понятно, что газон тут ни причем, что с таджиками на искусственном, что с узбеками на натуральном играли одинаково отвратительно... Карпуша по ходу забил на сборную и откровенно несет чушь когда у него берут интервью по поводу игры сборной.

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      Рейтинг: +19975

      Persona_non_Grata > serglider 22 минуты назад

      Обе игры я практически проигнорировал - смотрел только вторые таймы и то не целиком и урывками, и вот НИ КАПЕЛЬКИ не жалею !!!)

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