«Все устают, мы тоже люди». Баринов – о ничьей с Узбекистаном

Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов пожаловался на усталость после товарищеского матча против Узбекистана (0:0).

«Я не отмазываюсь из-за того, что мы не забили. Но конец года, все устают, мы тоже люди. На надо поливать нас грязью. Когда будут официальные игры, тогда и посмотрим», – сказал Баринов.

Россия 2-й раз подряд сыграла 0:0.

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