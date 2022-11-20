«Все устают, мы тоже люди». Баринов – о ничьей с Узбекистаном

"...Когда будут официальные игры, тогда и посмотрим."
дома по телевизору)))
Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов пожаловался на усталость после товарищеского матча против Узбекистана (0:0).
«Я не отмазываюсь из-за того, что мы не забили. Но конец года, все устают, мы тоже люди. На надо поливать нас грязью. Когда будут официальные игры, тогда и посмотрим», – сказал Баринов.
- Россия 2-й раз подряд сыграла 0:0.
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