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    «Все устают, мы тоже люди». Баринов – о ничьей с Узбекистаном

    Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов пожаловался на усталость после товарищеского матча против Узбекистана (0:0).

    «Я не отмазываюсь из-за того, что мы не забили. Но конец года, все устают, мы тоже люди. На надо поливать нас грязью. Когда будут официальные игры, тогда и посмотрим», – сказал Баринов.

    • Россия 2-й раз подряд сыграла 0:0.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +10

      Кальмар2 3 минуты назад

      "...Когда будут официальные игры, тогда и посмотрим."
      дома по телевизору)))

      0
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      Рейтинг: +16302

      NewLife 10 минут назад

      В отличии от людей, которые своим горбом зарабатывают себе хлеб и не устают, вы слишком испорчены деньгами и безответственностью. Усталый ? не хера было приезжать на игру.

      0
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      Рейтинг: +412

      Stavr007 17 минут назад

      и как не устали унижаться

      1
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      Рейтинг: +16232

      Barmaleushka 19 минут назад

      Узбеки тоже уставшими были (целый день на стройкама перфоратором жух-жух).

      2
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      Рейтинг: +735

      3meeeD 26 минут назад

      Устал он бл..ь не напрягаясь.
      Позорники е5аные
      Вы нелюди.

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      Рейтинг: +1383

      elessar arnor 30 минут назад

      ******)

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      Рейтинг: +45

      F@nat1k 34 минуты назад

      тя давно с локо гнать ублюдок. в сборной идиотизм, ни какой мотивации, нет что бы порадовать болел, в гавно играют. пинают гавно. и за это получают лямы.

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      Рейтинг: +971

      Эном айс 34 минуты назад

      Сказал бы своё любимое "до п*зды" и все бы поняли.)
      А то-устал он. Языком целый месяц молотить.

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      Рейтинг: +424

      rac531 35 минут назад

      Вы не люди, а сиволапые бездельники)
      Раз в неделю выходите на зеленую лужайку, где спокойго ходите, иногда пробежитесь трусцой, после чего на травке загораете)

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