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    Уткульбаев: «Горд, что стал тренером «Рубина»

    И.о. главного тренера «Рубина» Юрий Уткульбаев горд занимать свой пост.

    «Какое впечатление может быть у человека, который с 1997 года ещe был футболистом «Рубина», выходил из Второй лиги в Первую? Потом работал больше десяти лет в клубе, воспитывал молодежь. Я горд, что мне это довелось.

    Пусть это будет и один-два матча. Сделаю все, чтобы «Рубин» побеждал», – сказал Уткульбаев.

    • Уткульбаев сменил Леонида Слуцкого.
    • «Рубин» идет в Первой лиге 3-м.
    • В 1-м матче под руководством Уткульбаева побеждена «Уфа» (2:1).

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    Источник: телеграм-канал Владислава Зимагулова

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