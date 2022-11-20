Уткульбаев: «Горд, что стал тренером «Рубина»

И.о. главного тренера «Рубина» Юрий Уткульбаев горд занимать свой пост.
«Какое впечатление может быть у человека, который с 1997 года ещe был футболистом «Рубина», выходил из Второй лиги в Первую? Потом работал больше десяти лет в клубе, воспитывал молодежь. Я горд, что мне это довелось.
Пусть это будет и один-два матча. Сделаю все, чтобы «Рубин» побеждал», – сказал Уткульбаев.
- Уткульбаев сменил Леонида Слуцкого.
- «Рубин» идет в Первой лиге 3-м.
- В 1-м матче под руководством Уткульбаева побеждена «Уфа» (2:1).
«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!
Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию
Источник: телеграм-канал Владислава Зимагулова