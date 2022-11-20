Жена Карпина провела экскурсию по Ташкенту

Б***ь,я не ел 2 дня, а тут такое,пойду утоплюсь
Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России Валерия Карпина, по просьбе пресс-службы провела экскурсию по Ташкенту.
Она побывала в местах, где готовят плов.
- Товарищеский матч Узбекистан – Россия начнется в 15:00 по Москве.
- Карпины живут в Ростове-на-Дону.
- После матча игроки и тренеры сборной вернутся в расположение клубов.
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