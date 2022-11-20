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    Жена Карпина провела экскурсию по Ташкенту

    Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России Валерия Карпина, по просьбе пресс-службы провела экскурсию по Ташкенту.

    Она побывала в местах, где готовят плов.

    • Товарищеский матч Узбекистан – Россия начнется в 15:00 по Москве.
    • Карпины живут в Ростове-на-Дону.
    • После матча игроки и тренеры сборной вернутся в расположение клубов.

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    Источник: телеграм-канал сборной России

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1523

      jek718875 33 минуты назад

      Б***ь,я не ел 2 дня, а тут такое,пойду утоплюсь

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