Широков назвал единственную российскую команду, которая может пригласить Дзюбу

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поговорил о будущем свободного агента Артема Дзюбы.

«Единственная команда, которая на что-то претендует и может себе позволить пригласить Дзюбу – это «Сочи». В России больше никто не позовeт. Пойдeт ли Артeм… Мне кажется, что для Дзюбы это идеальный вариант. Да и для «Сочи» на полгода точно неплохо. Вопрос лишь в том, готов ли он сюда приехать. Может быть, он грезит европейскими чемпионатами.

Да, в Турции не совсем получилось. Может, у него есть ещe какие-то варианты. Но единственный более-менее нормальный вариант, который лично я для себя представляю – это «Сочи», – считает Широков.

Несколько недель назад Дзюба покинул «Адана Демирспор».

К Дзюбе есть интерес за пределами России.

Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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