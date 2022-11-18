Назначен судья на матч «Зенит» – «Црвена Звезда»

Ростовский арбитр Сергей Иванов назначен на товарищеский матч «Зенит» – «Црвена Звезда». Он состоится на «Газпром Арене».
На линиях Иванову помогут Андрей Веретешкин и Александр Кудрявцев. Резервный судья — Ян Бобровский.
- Матч намечен на 22 ноября.
- Летом «Зенит» победил «Црвену Звезду» в Сочи.
- «Зенит» – лидер РПЛ. «Црвена Звезда» идет 1-й в сербском чемпионате.
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Источник: телеграм-канал «Зенита»