Назначен судья на матч «Зенит» – «Црвена Звезда»

Ростовский арбитр Сергей Иванов назначен на товарищеский матч «Зенит» – «Црвена Звезда». Он состоится на «Газпром Арене».

На линиях Иванову помогут Андрей Веретешкин и Александр Кудрявцев. Резервный судья — Ян Бобровский.

Матч намечен на 22 ноября.

Летом «Зенит» победил «Црвену Звезду» в Сочи.

«Зенит» – лидер РПЛ. «Црвена Звезда» идет 1-й в сербском чемпионате.

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