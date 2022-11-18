Тухель открыт для предложений от трех клубов

Помойка только одна, Питерская помойка, а рядом Б.О.м.ж.и., вот это иесть помойка
Бывший главный тренер «Челси» Томас Тухель не спешит возвращаться к работе.
Как пишет Fichajes со ссылкой на журналиста Bild Кристиана Фалька, немец сейчас открыт для предложений только от трех клубов.
Ему интересно возглавить «Реал», «Барселону» или «Ювентус».
- Тухеля уволили из «Челси» 7 сентября.
- Сообщалось, что он может возглавить сборную Англии.
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