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    Тухель открыт для предложений от трех клубов

    Бывший главный тренер «Челси» Томас Тухель не спешит возвращаться к работе.

    Как пишет Fichajes со ссылкой на журналиста Bild Кристиана Фалька, немец сейчас открыт для предложений только от трех клубов.

    Ему интересно возглавить «Реал», «Барселону» или «Ювентус».

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    Источник: Fichajes

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +683

      Suvorov51 13 минут назад

      Помойка только одна, Питерская помойка, а рядом Б.О.м.ж.и., вот это иесть помойка

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      Рейтинг: +125

      SuperPav11 22 минуты назад

      Из этих коубов самый нормальный это Ювентус остальное помойка

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