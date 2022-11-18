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    Состав России в 18 раз дороже Таджикистана

    Сборная России не смогла в товарищеской игре победить Таджикистан (0:0).

    Состав сборной России по Transfermarkt суммарно стоит 119,75 миллиона евро, Таджикистана – 6,65 (в 18 раз меньше).

    • Матч состоялся в Душанбе.
    • Таджикистан – 108-я сборная по рейтингу ФИФА.
    • 20 ноября Россия проведет товарищеский матч против Узбекистана.

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    Источник: Transfermarkt

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5463

      Enter2006 5 минут назад

      Стоит всем игрокам сборной как минимум урезать ЗП в 5-10 раз (не всем а тем кто действительно получает много + в РПЛ найти тоже "жир"). Т.к. внутри Сборной и РПЛ ничего не поменяется, а если поменяется то к лучшему, т.к. время не простое и "жировать" хватит. Вот и посмотрим кто "истинные патриоты" а кто "за денежку". Еврокубков нет, а сборная - сдохла. Это уже дно - ниже некуда. Т.ч. лучше сейчас это сделать. Смотреть как приглашённые в сборную России зарабатывая неплохие деньги не играют а пинают какашки, даже со сборной Таджикистана, надоело.

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