Состав России в 18 раз дороже Таджикистана

Сборная России не смогла в товарищеской игре победить Таджикистан (0:0).

Состав сборной России по Transfermarkt суммарно стоит 119,75 миллиона евро, Таджикистана – 6,65 (в 18 раз меньше).

Матч состоялся в Душанбе.

Таджикистан – 108-я сборная по рейтингу ФИФА.

20 ноября Россия проведет товарищеский матч против Узбекистана.

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