Сборная Аргентины внесла изменения в заявку на ЧМ-2022

Сборная Аргентины объявила о выводе из итогового состава на чемпионат мира полузащитника «Фиорентины» Николаса Гонсалеса.

24-летний футболист получил мышечную травму на тренировке.

В заявке команды его заменил вингер «Атлетико» Анхель Корреа.

ЧМ-2022 продлится с 20 ноября по 18 декабря.

На групповом этапе соперниками Аргентины будут Саудовская Аравия, Мексика и Польша.

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