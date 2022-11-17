Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Глебов – 8-й капитан сборной России при Карпине в 9 матчах

    Полузащитник «Ростова» Данил Глебов будет капитаном сборной России в матче с Таджикистаном.

    Глебов – восьмой капитан национальной команды в девяти матчах при главном тренере Валерии Карпине. Георгий Джикия – единственный игрок, дважды выходивший на поле с капитанской повязкой.

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Сборная России сыграет с Таджикистаном. На «Бомбардире» будет текстовый онлайн
    Чепчугов: «Сборная России на ЧМ-2022 могла бы побороться за самые высокие места»
    Селихов, Пиняев и Садулаев – в старте сборной России на матч с Таджикистаном
    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:30
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +190

      Romeo 123 11 минут назад

      Честно говоря Валера действительно тренеришка для сбродной, усатый и то получше будет

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11