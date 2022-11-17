Глебов – 8-й капитан сборной России при Карпине в 9 матчах

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов будет капитаном сборной России в матче с Таджикистаном.

Глебов – восьмой капитан национальной команды в девяти матчах при главном тренере Валерии Карпине. Георгий Джикия – единственный игрок, дважды выходивший на поле с капитанской повязкой.

Игра пройдет в Душанбе.

Начало – в 18:00 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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