Глебов – 8-й капитан сборной России при Карпине в 9 матчах

Честно говоря Валера действительно тренеришка для сбродной, усатый и то получше будет
Полузащитник «Ростова» Данил Глебов будет капитаном сборной России в матче с Таджикистаном.
Глебов – восьмой капитан национальной команды в девяти матчах при главном тренере Валерии Карпине. Георгий Джикия – единственный игрок, дважды выходивший на поле с капитанской повязкой.
- Игра пройдет в Душанбе.
- Начало – в 18:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию