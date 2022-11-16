Широков ответил Родниной, призвавшей закрыть футбольные клубы

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков отреагировал на заявление экс-фигуристки Ирины Родниной, которая призвала закрывать футбольные клубы в России.

«Она часто выражает недовольство футбольными клубами. Ну закроют – и что дальше? Думает, что все деньги перетекут в фигурное катание? Нет, там есть и катки, и специалисты более чем достойные. В этом виде спорта успехи достойные.

Но чего хотят – чтобы остался один вид спорта, а футбол и хоккей закрыть? Кроме того, футбол не является полностью дотационным видом спорта: клубы зарабатывают. Футбол самый популярный вид спорта, в него больше всего людей вовлечено. Фигурное катание достойный вид спорта, но к футболу всегда будет приковано особое внимание», – сказал Широков.

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