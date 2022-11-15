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    Ташуев: «Чистяков должен благодарить Медведева. Он сделал ему сумасшедшую рекламу»

    Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал ситуацию защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова.

    • Футболист допустил голевую ошибку в проигранном матче с «Ахматом» (1:2).
    • Чистякова подозревали в намеренных ошибках. Геннадий Орлов заявлял, что зимой игрок перейдет в грозненский клуб.
    • В «Зените» говорили о возможном отстранении Чистякова от основы.

    — Чистяков и его агент должны благодарить Медведева.

    — За что?

    — Всего за три дня вокруг Дмитрия создался сильный ажиотаж: все начали говорить про то, какой он сильный футболист и поддерживать его. Сейчас как раз открывается трансферное окно — для Чистякова это сумасшедшая реклама. Ему наоборот надо сказать спасибо Медведеву, а не обижаться.

    «Ахмат» в итоге интересуется Чистяковым или нет?

    — У нас даже мыслей об этом трансфере нет. У нас идет селекционная работа, и есть список защитников, которых мы хотим, но Чистякова в нем нет.

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    Источник: Sport24

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