Ташуев: «Чистяков должен благодарить Медведева. Он сделал ему сумасшедшую рекламу»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал ситуацию защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова.

Футболист допустил голевую ошибку в проигранном матче с «Ахматом» (1:2).

Чистякова подозревали в намеренных ошибках. Геннадий Орлов заявлял, что зимой игрок перейдет в грозненский клуб.

В «Зените» говорили о возможном отстранении Чистякова от основы.

— Чистяков и его агент должны благодарить Медведева.

— За что?

— Всего за три дня вокруг Дмитрия создался сильный ажиотаж: все начали говорить про то, какой он сильный футболист и поддерживать его. Сейчас как раз открывается трансферное окно — для Чистякова это сумасшедшая реклама. Ему наоборот надо сказать спасибо Медведеву, а не обижаться.

— «Ахмат» в итоге интересуется Чистяковым или нет?

— У нас даже мыслей об этом трансфере нет. У нас идет селекционная работа, и есть список защитников, которых мы хотим, но Чистякова в нем нет.

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