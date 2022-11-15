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    Быстров обратился к Роналду: «Ты, ***, великий! Респект и уважуха. Надеюсь, прочитаешь»

    Экс-полузащитник сборной России Владимир Быстров отреагировал на критику форварда «МЮ» Криштиану Роналду в адрес Ральфа Рангника.

    «Локомотив или «Сапсан» (именно такое название пророчил клубу тот, о ком пойдeт речь дальше) и его 14-е место в РПЛ — крутая работа Ральфа Рангника. Ну, мало было человеку таких «успехов» в России. Решил поймать рыбу покрупнее.

    Уж если такой великий футболист, как Криштиану Роналду, не знает о существовании «специалиста» Рангника, уж поверьте, это что-то да значит.

    Так что, подводя итог, напрашивается лишь один вывод: только шарлатаны могли убить сначала «Локомотив», а затем посягнуть на убийство легендарного «МЮ». Хорошо, что это вовремя пресекли.

    Криштиану, обращение к тебе лично (надеюсь, прочитаешь): ещe раз повторяю, ты, ***, великий! Респект и уважуха.

    На этом все. Подальше от футбола держись, Рангник, от российского — тем более», – написал Быстров в телеграме.

    • Рангник возглавлял «МЮ» с 29 ноября 2021-го по 29 мая 2022-го года.
    • Он должен был стать консультантом клуба, но договоренность аннулировали.
    • В итоге тренер ушел работать в сборную Австрии.

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    Источник: телеграм-канал Владимира Быстрова

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    Сегодня, 10:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17784

      Cleaner 1 час назад

      Бегунок Зенит-Спартак-Зенит ОБРАЩЕНИЕ к Роналду настрочил. РЖУ ни могу...)))

      0
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      Рейтинг: +103

      Стоп всем > Cleaner 26 минут назад

      Ржешь и хвостом машешь )))

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      Рейтинг: +2299

      fakeid 1 час назад

      ты, б**, великий — сказал быстров
      ты х** мелкий — ответил роналду.

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