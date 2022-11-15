Быстров обратился к Роналду: «Ты, ***, великий! Респект и уважуха. Надеюсь, прочитаешь»

Экс-полузащитник сборной России Владимир Быстров отреагировал на критику форварда «МЮ» Криштиану Роналду в адрес Ральфа Рангника.

«Локомотив или «Сапсан» (именно такое название пророчил клубу тот, о ком пойдeт речь дальше) и его 14-е место в РПЛ — крутая работа Ральфа Рангника. Ну, мало было человеку таких «успехов» в России. Решил поймать рыбу покрупнее.

Уж если такой великий футболист, как Криштиану Роналду, не знает о существовании «специалиста» Рангника, уж поверьте, это что-то да значит.

Так что, подводя итог, напрашивается лишь один вывод: только шарлатаны могли убить сначала «Локомотив», а затем посягнуть на убийство легендарного «МЮ». Хорошо, что это вовремя пресекли.

Криштиану, обращение к тебе лично (надеюсь, прочитаешь): ещe раз повторяю, ты, ***, великий! Респект и уважуха.

На этом все. Подальше от футбола держись, Рангник, от российского — тем более», – написал Быстров в телеграме.

Рангник возглавлял «МЮ» с 29 ноября 2021-го по 29 мая 2022-го года.

Он должен был стать консультантом клуба, но договоренность аннулировали.

В итоге тренер ушел работать в сборную Австрии.

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