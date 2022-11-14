«Если ты не тренер, как собираешься быть боссом в «МЮ»?». Роналду – о Рангнике

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду раскритиковал назначение Ральфа Рангника на пост главного тренера команды осенью прошлого года.

«Если ты не тренер, то как собираешься быть боссом в «Манчестер Юнайтед»?

Я никогда даже не слышал о Рангнике до его назначения», – заявил португалец.

Рангник возглавлял «МЮ» с 29 ноября 2021-го по 29 мая 2022-го года.

Он должен был стать консультантом клуба, но договоренность аннулировали.

В итоге тренер ушел работать в сборную Австрии.

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