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    «Если ты не тренер, как собираешься быть боссом в «МЮ»?». Роналду – о Рангнике

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду раскритиковал назначение Ральфа Рангника на пост главного тренера команды осенью прошлого года.

    «Если ты не тренер, то как собираешься быть боссом в «Манчестер Юнайтед»?

    Я никогда даже не слышал о Рангнике до его назначения», – заявил португалец.

    • Рангник возглавлял «МЮ» с 29 ноября 2021-го по 29 мая 2022-го года.
    • Он должен был стать консультантом клуба, но договоренность аннулировали.
    • В итоге тренер ушел работать в сборную Австрии.

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    Источник: The Sun

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17773

      Cleaner 1 час назад

      У Роналду проблемы с мозгом. Мозг Криштиану остановился лет 10 назад и не видит ничего вокруг...(

      0
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      Рейтинг: +26763

      JTherry 2 часа назад

      о менеджере Рангнике, похоже слышал только Цорн - два Остапа Бендера в Локо оказалось многовато...

      0
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      Рейтинг: +18023

      житель СПб 3 часа назад

      И мы не слышали! Но Россию=Локо он опустил знатно! И уголовное дело никто возбуждать не стал...

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      Рейтинг: +5422

      Enter2006 > житель СПб 2 часа назад

      Никто не слышал, но теперь Рангника в России запомнят надолго!

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      Рейтинг: +845

      Rabinovi_ch 3 часа назад

      Рангник ТОП!
      Из Локомотива конфетку вон какую сделал!
      Т.ч, Роналду, замолчи и учись у таких гениев, как бабки пилить.

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