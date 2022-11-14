«Если ты не тренер, как собираешься быть боссом в «МЮ»?». Роналду – о Рангнике

У Роналду проблемы с мозгом. Мозг Криштиану остановился лет 10 назад и не видит ничего вокруг...(
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду раскритиковал назначение Ральфа Рангника на пост главного тренера команды осенью прошлого года.
«Если ты не тренер, то как собираешься быть боссом в «Манчестер Юнайтед»?
Я никогда даже не слышал о Рангнике до его назначения», – заявил португалец.
- Рангник возглавлял «МЮ» с 29 ноября 2021-го по 29 мая 2022-го года.
- Он должен был стать консультантом клуба, но договоренность аннулировали.
- В итоге тренер ушел работать в сборную Австрии.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно