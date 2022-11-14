Мостовой: «Такое ощущение, что Роналду посмотрел наши высказывания про Рангника»

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на критику Криштиану Роналду в адрес Ральфа Рангника.
«Такое ощущение, что Роналду посмотрел наши высказывания. Про Рангника и всю их шайку мы уже давно это говорили. Для нас это вообще не новость.
Я вообще не понимаю, как ещe после «Локомотива» они уходят в «Манчестер Юнайтед», а потом ещe куда-то. Это кто вообще?
Роналду всe правильно сказал. Согласен с его высказыванием», – сказал Мостовой.
- Рангник возглавлял «МЮ» с 29 ноября 2021-го по 29 мая 2022-го года.
- Он должен был стать консультантом клуба, но договоренность аннулировали.
- В итоге тренер ушел работать в сборную Австрии.
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Источник: «Чемпионат»