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    Мостовой: «Такое ощущение, что Роналду посмотрел наши высказывания про Рангника»

    Экс-футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на критику Криштиану Роналду в адрес Ральфа Рангника.

    «Такое ощущение, что Роналду посмотрел наши высказывания. Про Рангника и всю их шайку мы уже давно это говорили. Для нас это вообще не новость.

    Я вообще не понимаю, как ещe после «Локомотива» они уходят в «Манчестер Юнайтед», а потом ещe куда-то. Это кто вообще?

    Роналду всe правильно сказал. Согласен с его высказыванием», – сказал Мостовой.

    • Рангник возглавлял «МЮ» с 29 ноября 2021-го по 29 мая 2022-го года.
    • Он должен был стать консультантом клуба, но договоренность аннулировали.
    • В итоге тренер ушел работать в сборную Австрии.

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    Источник: «Чемпионат»

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    14.11.2022 21:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4101

      mutabor0992 2 часа назад

      Чьи ваши?Так вы тоже содомиты?Братья гЭ уномесы.И сколько вас???

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      Рейтинг: +423

      Таврида 2 часа назад

      Роналду просто все заметки Мостового с Бомбардира переводили, причем для надежности - одновременно на английский и на португальский

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