Азар: «Я не стал нулем за 2-3 года. Бельгия может рассчитывать на своего капитана»

Вингер «Реала» Эден Азар поделился ожиданиями от выступления сборной Бельгии на ЧМ-2022.

«Люди сомневаются в моих качествах. Не стоит этого делать. Я не стал нулем за два или три года. Хочу показать, что Бельгия может рассчитывать на своего капитана.

Моя цель – пройти как можно дальше. Чувствую, что еще могу показать себя», – сказал Азар.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Бельгия сыграет в одной группе с Хорватией, Марокко и Канадой.

Итоговый состав сборной можно посмотреть здесь.

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