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    Азар: «Я не стал нулем за 2-3 года. Бельгия может рассчитывать на своего капитана»

    Вингер «Реала» Эден Азар поделился ожиданиями от выступления сборной Бельгии на ЧМ-2022.

    «Люди сомневаются в моих качествах. Не стоит этого делать. Я не стал нулем за два или три года. Хочу показать, что Бельгия может рассчитывать на своего капитана.

    Моя цель – пройти как можно дальше. Чувствую, что еще могу показать себя», – сказал Азар.

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Бельгия сыграет в одной группе с Хорватией, Марокко и Канадой.
    • Итоговый состав сборной можно посмотреть здесь.

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    Источник: L’avenir

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    14.11.2022 20:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +728

      3meeeD 1 час назад

      Я и вовсе забыл про тебя.Да и в Реале наверное тоже

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      Рейтинг: +1496

      Artemka444 2 часа назад

      Играя 10 матчей за сезон, нормуль так то!

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