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    Боссы «МЮ» встретятся с тен Хагом, чтобы обсудить будущее Роналду

    Руководство «Манчестер Юнайтед» и главный тренер Эрик тен Хаг обсудят резонансное интервью нападающего Криштиану Роналду.

    Сегодня тен Хаг, ряд директоров клуба и совладелец Джоэл Глейзер проведут встречу, на которой обсудят санкции в отношении португальца.

    Ранее Роналду заявил в интервью, что английский клуб предал его. В «МЮ» считают, что 37-летний футболист проявил неуважение к клубу, главному тренеру и партнерам по команде.

    • В этом сезоне Роналду забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
    • Его контракт с «МЮ» истекает летом 2023 года.

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    Источник: The Telegraph

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    Сегодня, 17:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +98

      Стоп всем 2 часа назад

      Пи.з.д.ец тен Хагу...Довел Рона .Теперь боссам МЮ проблему создал--что делать с легендой мирового футбола с зарплатой 30 миллионов.

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