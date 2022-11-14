Боссы «МЮ» встретятся с тен Хагом, чтобы обсудить будущее Роналду

Руководство «Манчестер Юнайтед» и главный тренер Эрик тен Хаг обсудят резонансное интервью нападающего Криштиану Роналду.

Сегодня тен Хаг, ряд директоров клуба и совладелец Джоэл Глейзер проведут встречу, на которой обсудят санкции в отношении португальца.

Ранее Роналду заявил в интервью, что английский клуб предал его. В «МЮ» считают, что 37-летний футболист проявил неуважение к клубу, главному тренеру и партнерам по команде.

В этом сезоне Роналду забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 16 матчах.

Его контракт с «МЮ» истекает летом 2023 года.

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