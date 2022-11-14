Каррера назвал лучшего футболиста первой части сезона РПЛ

Он следит только за Спартаком? Ну так правильно среди КБ Свинси Промяс лучший. А в лиге есть ещё Малком, Клаудиньо, Вендел, да тот же Сычевой. И все они лучше этого губошлёпа. Гыгыгы
Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера назвал лучшего игрока первой части сезона РПЛ.
«Без сомнения, лучшим игроком является Квинси Промес! Удивил ли кто-нибудь в РПЛ еще? Я слежу только за достижениями «Спартака», – сказал Каррера.
- В этом сезоне Промес забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 21 матче.
- Он лучший бомбардир РПЛ.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно