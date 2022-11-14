Каррера назвал лучшего футболиста первой части сезона РПЛ

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера назвал лучшего игрока первой части сезона РПЛ.

«Без сомнения, лучшим игроком является Квинси Промес! Удивил ли кто-нибудь в РПЛ еще? Я слежу только за достижениями «Спартака», – сказал Каррера.

В этом сезоне Промес забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 21 матче.

Он лучший бомбардир РПЛ.

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