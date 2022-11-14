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    Каррера назвал лучшего футболиста первой части сезона РПЛ

    Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера назвал лучшего игрока первой части сезона РПЛ.

    «Без сомнения, лучшим игроком является Квинси Промес! Удивил ли кто-нибудь в РПЛ еще? Я слежу только за достижениями «Спартака», – сказал Каррера.

    • В этом сезоне Промес забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 21 матче.
    • Он лучший бомбардир РПЛ.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 16:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +34

      Литейный 4 (returned) 5 минут назад

      Он следит только за Спартаком? Ну так правильно среди КБ Свинси Промяс лучший. А в лиге есть ещё Малком, Клаудиньо, Вендел, да тот же Сычевой. И все они лучше этого губошлёпа. Гыгыгы

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