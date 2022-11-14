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    Кафанов: «Хайкин может потянуть АПЛ. Он играет за счет головы»

    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о голкипере Никите Хайкине.

    «Мы пару раз недавно разговаривали с Хайкиным. Он хочет в более сильную лигу, чувствует в себе силы. Не каждый вратарь захочет выйти из зоны комфорта, он делает себе вызов. Ему нужно будет терпение. Он сказал, что готов терпеть и ждать своего шанса.

    Потянет ли АПЛ? Он играет за счет головы, у него нет каких-то физических данных. Думаю, он может потянуть АПЛ, но ему нужно будет время. Буду переживать за него», — сказал Кафанов.

    • Хайкин выступает за «Буде-Глимт» с марта 2019 года.
    • Он покинет команду в конце этого года в связи с истечением срока контракта.

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    Источник: Sport24

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