«Манчестер Юнайтед» нашел в Португалии замену для Де Хеа

Почему бы не провернуть обмен вратарей с "Атлетико"! Ян Облак в Манчестер, а Де Хеа домой + доплата...
«Манчестер Юнайтед» выбрал нового вратаря, который станет преемником Давида Де Хеа.
Это Диогу Кошта из «Порту», который в начале ноября продлил контракт с клубом до 2027 года.
Отступные в контракте 23-летнего португальца – 75 миллионов евро.
- Кошта – воспитанник «Порту».
- За основную команду он провел 87 матчей и пропустил 77 голов.
- Голкипер установил рекорд ЛЧ, отбив 3 пенальти за один розыгрыш.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно