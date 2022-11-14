«Манчестер Юнайтед» нашел в Португалии замену для Де Хеа

«Манчестер Юнайтед» выбрал нового вратаря, который станет преемником Давида Де Хеа.

Это Диогу Кошта из «Порту», который в начале ноября продлил контракт с клубом до 2027 года.

Отступные в контракте 23-летнего португальца – 75 миллионов евро.

Кошта – воспитанник «Порту».

За основную команду он провел 87 матчей и пропустил 77 голов.

Голкипер установил рекорд ЛЧ, отбив 3 пенальти за один розыгрыш.

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