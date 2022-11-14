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    «Манчестер Юнайтед» нашел в Португалии замену для Де Хеа

    «Манчестер Юнайтед» выбрал нового вратаря, который станет преемником Давида Де Хеа.

    Это Диогу Кошта из «Порту», который в начале ноября продлил контракт с клубом до 2027 года.

    Отступные в контракте 23-летнего португальца – 75 миллионов евро.

    • Кошта – воспитанник «Порту».
    • За основную команду он провел 87 матчей и пропустил 77 голов.
    • Голкипер установил рекорд ЛЧ, отбив 3 пенальти за один розыгрыш.

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    Источник: CaughtOffside

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +929

      ARSteven89 3 минуты назад

      Почему бы не провернуть обмен вратарей с "Атлетико"! Ян Облак в Манчестер, а Де Хеа домой + доплата...

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      Рейтинг: +3257

      acor94 38 минут назад

      Зачем вы оставляете ссылки на твиттер если, во-первых он запрещён, во вторых в него все равно не войти.

      За упоминание запрещённой в РФ организации, попробуем устроить вам бан!

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