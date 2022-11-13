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    Сборная России предупредила Сычевого, что в команде пиццы не будет

    Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой любит поесть пиццу после матчей. Сборная России перед приездом игрока его предупредила.

    «А в сборной пицца под запретом, Владимир Сычевой», – написала пресс-служба.

    • Игрок лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ (14 голов).
    • Для Сычевого это дебютный сезон в РПЛ.
    • Сборная России в ноябре сыграет с Таджикистаном и Узбекистаном.

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    Источник: телеграм-канал сборной России

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +66438

      portero 2 минуты назад

      Для него это может как допинг, должон быть индивидуальный подход, низя всех под одну гребёнку....

      0
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      Рейтинг: +4700

      ААМ 26 минут назад

      Для него можно сделать исключение

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +50

      Pawel12 44 минуты назад

      И что? Без пиццы играть плохо будет!

      0
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