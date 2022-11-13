Сборная России предупредила Сычевого, что в команде пиццы не будет

Для него это может как допинг, должон быть индивидуальный подход, низя всех под одну гребёнку....
Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой любит поесть пиццу после матчей. Сборная России перед приездом игрока его предупредила.
«А в сборной пицца под запретом, Владимир Сычевой», – написала пресс-служба.
- Игрок лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ (14 голов).
- Для Сычевого это дебютный сезон в РПЛ.
- Сборная России в ноябре сыграет с Таджикистаном и Узбекистаном.
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