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  • РПЛ. «Оренбург» разгромил «Краснодар» (5:1), у Сычевого 2-й хет-трик в сезоне

РПЛ. «Оренбург» разгромил «Краснодар» (5:1), у Сычевого 2-й хет-трик в сезоне

13 ноября 2022, 16:00
33

«Оренбург» в 17-м туре чемпионата России оказался сильнее «Краснодара». Хет-трик у форварда Владимира Сычевого.

Оренбуржцы опередили «Краснодар» в таблице и поднялись на седьмое место.

У «Краснодара» в последних восьми матчах одна победа. У «Оренбурга» в последних пяти встречах одно поражение.

«Оренбург» победил «Краснодар» в официальном матче впервые с 2017 года.

Россия. РПЛ. 17-й тур

Оренбург – Краснодар – 5:1 (3:1)

Голы: 1:0 – Сычевой, 2; 2:0 – Вера, 22; 3:0 – Сычевой, 29; 3:1 – Ионов, 43; 4:1 – Марин, 51; 5:1 – Сычевой, 59.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Оренбург Краснодар Писарский Владимир
Комментарии (33)
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Krasnodar 123
1668344573
Старожука срочно убрать из Краснодара!!! Срочно!!! Развалил команду полностью, даже не развалил, а разложил!!!
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Ill Ich
1668344867
"Оренбург" очень жёстко обошёлся с "Краснодаром", по сути - уничтожил. На фоне такого "Оренбурга" краснодарцы выглядели порой просто жалкими неумехами, особенно в линии защиты (включая вратаря).
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JTherry
1668345100
результат, который не смог бы предположить никто, разве что случайно... но победа Оренбурга заслуженна и хорош Сычевой (и Сафонов косячил, как мог), отлично разобрали телят... с победой, молодцы..!
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Дедуктор
1668345113
Атлетизм, скорость, прессинг, навесы в британском стиле. Кто еще в РПЛ так может кроме Оренбурга? Однако, Личка крутым спецом оказался. Духовитый "пацан" и пацанов своих такими же делает. Респектище, просто. В натуре.
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insider_retro
1668345158
Оренбург дал гари, а Сычевой выступил главным истопником... Краснодар - непростительно слабо...
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Дедуктор
1668346016
Сычевой, похоже, "Эрлинга" включил. Честно говоря, и не припоминаю столь яркого дебюта центрфорварда. И ведь не "ныряет" совсем. В отличие от всем известных членов "дельфинария".
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derrik2000
1668348887
Какими-то совсем неумехами сегодня кубанцы на поле были. Не, временами старались показать в атаке, что, мол, есть ещё порох в пороховницах. Но взаимодействие в защите... Это даже не 2-я лига... Пора. Пора менять главного тренера и весь его "штаП". С ним толку не будет. Только одно достоинство имеет - низкобюджетный, что, по меркам Галицкого, немаловажно.
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ААМ
1668350012
Молодец Сычевой , опередил перехваленного промеса
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portero
1668351766
Сычевого с фартовой игрой, бычкам нужны мозги в руководстве....
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zigbert
1668367324
Оренбург выглядел свежей. Очень быстро играет команда, отсюда и большое количество голевых моментов. Сычевой продолжает забивать и совсем не случайно находится одним из лидеров бомбардиров РПЛ. Используй Ионов в начале второго тайма выход один на один при счете 3:1, все могло пойти по другому сценарию. Оренбург с победой!
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