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    РПЛ. «Оренбург» разгромил «Краснодар» (5:1), у Сычевого 2-й хет-трик в сезоне

    «Оренбург» в 17-м туре чемпионата России оказался сильнее «Краснодара». Хет-трик у форварда Владимира Сычевого.

    Оренбуржцы опередили «Краснодар» в таблице и поднялись на седьмое место.

    У «Краснодара» в последних восьми матчах одна победа. У «Оренбурга» в последних пяти встречах одно поражение.

    «Оренбург» победил «Краснодар» в официальном матче впервые с 2017 года.

    Россия. РПЛ. 17-й тур

    Оренбург – Краснодар – 5:1 (3:1)

    Голы: 1:0 – Сычевой, 2; 2:0 – Вера, 22; 3:0 – Сычевой, 29; 3:1 – Ионов, 43; 4:1 – Марин, 51; 5:1 – Сычевой, 59.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии29
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      Рейтинг: +66438

      portero 4 минуты назад

      Сычевого с фартовой игрой, бычкам нужны мозги в руководстве....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4700

      ААМ 33 минуты назад

      Молодец Сычевой , опередил перехваленного промеса

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4700

      ААМ 34 минуты назад

      Молодцы оренбуржцы, а Сычев - супермолодец

      1
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      Рейтинг: +20228

      derrik2000 52 минуты назад

      Какими-то совсем неумехами сегодня кубанцы на поле были.
      Не, временами старались показать в атаке, что, мол, есть ещё порох в пороховницах.
      Но взаимодействие в защите...
      Это даже не 2-я лига...
      Пора. Пора менять главного тренера и весь его "штаП".
      С ним толку не будет.
      Только одно достоинство имеет - низкобюджетный, что, по меркам Галицкого, немаловажно.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5112

      neim 1 час назад

      Фига се ...
      Вот Оренбург по куражился ))).

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      Рейтинг: +2005

      morgan59 1 час назад

      Похоже игроки Краснодара всеми мыслями уже в отпуске. забили на всю игру и на всех болельщиков. Гнать в шею и тренера и руководство, Кайо , Рамиреса, и прочих на трансфер уже зимой. От того Краснодара, что создавал Кононов уже ничего не осталось. Бей беги без смысла и понятия.

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      Рейтинг: +66438

      portero > morgan59 8 минут назад

      Давно писал, зачем иносранцы, нк было их играли лучше....
      Да и вообще хозяин сказал что будут играть воспитанники, а сам всё иносранцев набирает????

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      Рейтинг: +487

      ЭтожЯ 1 час назад

      Если бы Оренбург не Краснодар обыграл , а кого-то из Москвы , визги "гаспромфсёкупил" достигли бы своего максимума .

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      Рейтинг: +6088

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Удивительный счёт. Жалею что не смотрел. Оренбург , Ростов , урал. Отлично что региональные команды живо играют, борются . если кого ещё забыл не со зла . чемпионат 2-х столиц это менее увлекательно

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      Рейтинг: +11188

      alex1951 1 час назад

      Вот вам и новая звезда! Хоть и Сычевой - но зато какой)))
      Оренбург поет и пляшет и Сычу руками машет....
      ,,Зенька ,,слюни распустил ...но....Сычевой на них забил....)))
      Если дальше так пойдет - то Европа его ждет!)))

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      Рейтинг: +4180

      Дедуктор 1 час назад

      Сычевой, похоже, "Эрлинга" включил. Честно говоря, и не припоминаю столь яркого дебюта центрфорварда. И ведь не "ныряет" совсем. В отличие от всем известных членов "дельфинария".

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