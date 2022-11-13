РПЛ. «Оренбург» разгромил «Краснодар» (5:1), у Сычевого 2-й хет-трик в сезоне

«Оренбург» в 17-м туре чемпионата России оказался сильнее «Краснодара». Хет-трик у форварда Владимира Сычевого.

Оренбуржцы опередили «Краснодар» в таблице и поднялись на седьмое место.

У «Краснодара» в последних восьми матчах одна победа. У «Оренбурга» в последних пяти встречах одно поражение.

«Оренбург» победил «Краснодар» в официальном матче впервые с 2017 года.

Россия. РПЛ. 17-й тур

Оренбург – Краснодар – 5:1 (3:1)

Голы: 1:0 – Сычевой, 2; 2:0 – Вера, 22; 3:0 – Сычевой, 29; 3:1 – Ионов, 43; 4:1 – Марин, 51; 5:1 – Сычевой, 59.

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