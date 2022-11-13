Умяров: «Ваноли внес вклад в нынешнюю игру «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров отметил вклад бывшего главного тренера команды Паоло Ваноли в последние победы.
– Франко Камоцци сказал, что сейчас Абаскаль пожинает плоды работы Ваноли. Ты с ним согласен?
– В любом случае каждый тренер вносит свои коррективы и оставляет то хорошее, что было при прошлом тренере. При Гильермо Абаскале много нового, но, понятное дело, что Ваноли тоже внес свой вклад в нынешнюю игру «Спартака».
- Ваноли тренировал «Спартак» в 1-м полугодии.
- Сейчас Ваноли тренирует аутсайдера Серии В «Венецию».
- «Спартак» идет в РПЛ 2-м.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно
Источник: «РБ Спорт»