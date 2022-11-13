Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Умяров: «Ваноли внес вклад в нынешнюю игру «Спартака»

    Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров отметил вклад бывшего главного тренера команды Паоло Ваноли в последние победы.

    – Франко Камоцци сказал, что сейчас Абаскаль пожинает плоды работы Ваноли. Ты с ним согласен?

    – В любом случае каждый тренер вносит свои коррективы и оставляет то хорошее, что было при прошлом тренере. При Гильермо Абаскале много нового, но, понятное дело, что Ваноли тоже внес свой вклад в нынешнюю игру «Спартака».

    • Ваноли тренировал «Спартак» в 1-м полугодии.
    • Сейчас Ваноли тренирует аутсайдера Серии В «Венецию».
    • «Спартак» идет в РПЛ 2-м.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Григорян назвал игрока «Спартака», который проводит лучший сезон в карьере
    «Больших перемен не планируем». Мележиков – о трансферных планах «Спартака» на зиму 1
    Мележиков рассказал об обращении в ФИФА по долгу «Вест Хэма» за Крала 1
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:58
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5888

      subbotaspartak 1 час назад

      ...каждый тренер вносит свои коррективы и оставляет то хорошее ...сейчас Абаскаль пожинает плоды работы... Бескова...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      Литейный 4 (returned) 2 часа назад

      Чего он там внёс? Едет себе на чужом багаже.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +403

      rac531 > Литейный 4 (returned) 1 час назад

      Просьба уточнить: на чьем именно?
      БЕСКОВА, РОМАНЦЕВА, аленичева?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11