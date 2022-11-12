Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Торпедо» – «Зенит»: стартовые составы на матч РПЛ

    «Торпедо» и «Зенит» объявили составы на игру 17-го тура чемпионата России.

    «Торпедо»: Бабурин, Самсонов, Смольников, Прошкин, Роганович, Рязанцев, Нетфуллин, Ле Таллек, Енин, Эркинов, Караев.

    «Зенит»: Кержаков, Караваев, Сантос, Ловрен, Алип, Кузяев, Мостовой, Барриос, Вендел, Сергеев, Малком.

    • Матч пройдет в Москве на стадионе «Лужники».
    • Начало – в 16:30 мск.
    • «Торпедо» идет на 16-м месте в РПЛ, «Зенит» – на 1-м.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Следите за матчем «Торпедо» – «Зенит» в текстовой онлайн-трансляции «Бомбардира»
    Где смотреть «Торпедо» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 12 ноября
    «Как показал «Ахмат», его можно победить». Рязанцев – о матче «Торпедо» – «Зенит» 4
    Источник: сайт РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:23
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11