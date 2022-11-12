«Торпедо» – «Зенит»: стартовые составы на матч РПЛ

«Торпедо» и «Зенит» объявили составы на игру 17-го тура чемпионата России.
«Торпедо»: Бабурин, Самсонов, Смольников, Прошкин, Роганович, Рязанцев, Нетфуллин, Ле Таллек, Енин, Эркинов, Караев.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Сантос, Ловрен, Алип, Кузяев, Мостовой, Барриос, Вендел, Сергеев, Малком.
- Матч пройдет в Москве на стадионе «Лужники».
- Начало – в 16:30 мск.
- «Торпедо» идет на 16-м месте в РПЛ, «Зенит» – на 1-м.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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Источник: сайт РПЛ